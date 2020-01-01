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المباحث برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار

السبت 28 نوفمبر 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث برفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار



رفح / سما /

كشفت المباحث العامة  بمحافظة رفح "قسم مباحث تل السلطان" قضية نصب واحتيال بقيمة "12" ألف دولار. 

وأوضح رئيس قسم مباحث تل السلطان النقيب نائل بشير  أن القسم تلقى تكليف من النيابة العامة بالبحث والتحري عن واقعة النصب والاحتيال التي تعرض لها المشتكي (ن.د) حول مبلغ قيمته "12" ألف دولار. 

وأشار بشير إلى قيام المباحث على الفور بجمع المعلومات وبالبحث والتحري حول الواقعة و استدعاء االمشكو ضده ( ر.ش) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية النصب. 

وأضاف: أقر المشتبه به استلامه مبلغ "12" ألف دولار من المشتكي مقابل شراء قطع دراجات نارية غير متوفرة بقطاع غزة"، مؤكداً أنه تم إحالة القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

#المباحث العامة #رفح #تل السلطان

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