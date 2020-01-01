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رابط مشاهدة مباراة العين والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

السبت 28 نوفمبر 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة العين والرائد بث مباشر في الدوري السعودي



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة الرائد والعين بث مباشر في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم 2020 - 2021.

مباراة العين والرائد مباشر تنقل من ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية على القناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق المميز عبد العزيز هوساوي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والرائد في تمام الساعة الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت السعودية والكويت والبحرين، وعند 02:35 عصرًا وفق الوقت المحلي للقدس والقاهرة والخرطوم.

ويسعى العين إلى مواصلة العروض المميزة لا سيما وأنه حقق الجولة الماضية الانتصار الأول له في مسابقة الدوري، ليصبح كما النصر في جدول الترتيب رصيد ثلاث نقاط فقط حتى الآن.

وكان الرائد قد خطف الفوز الأول والتاريخي ضد العين بثلاثة أهداف مقابل هدف بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الرائد إلى تكرار ذات النتيجة؛ كون ذلك حال تم فإنه سيصل إلى النقطة الثالثة عشرة بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني ويصبح بفارق نقطة خلف الشباب متصدر المسابقة.

ويخوض العين اللقاء بتشكيلة من، أمين بخاري، يحيى الكعبي وحسن الحربي ومحمد الشريمي وسفير تايدر وفيصل الجمعان وجيترسون ونواف الحارثي وذلك بقيادة المدير الفني المحضرم مايكل سكيبه.

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