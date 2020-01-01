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قائد "فيلق القدس" : إسرائيل لا تتجرأ على خوض حرب كالرجال ونهايتها قد اقتربت

السبت 28 نوفمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد "فيلق القدس" : إسرائيل لا تتجرأ على خوض حرب كالرجال ونهايتها قد اقتربت



وكالات / سما /

اتهم قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، إسرائيل بأنها تقف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، متوعدا "اقتربت نهاية إسرائيل".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية اليوم السبت عن قاآني قوله تعليقا على اغتيال العالم النووي فخري زاده "إن العدو لا يتجرأ على خوض حرب كالرجال مع إيران ولكن نهاية إسرائيل قد اقتربت".

وأضاف "هذا الاغتيال هو آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين".

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن فخري زادة أصيب "بجروح خطيرة" عندما استهدف مهاجمون سيارته قبل أن يشتبكوا مع حراسه الشخصيين في هجوم خارج طهران يوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

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