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وفد طبي روسي يشيد بأطباء فلسطين : لديهم خبرة عالية في مكافحة كورونا

السبت 28 نوفمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي روسي يشيد بأطباء فلسطين : لديهم خبرة عالية في مكافحة كورونا



رام الله / سما /

قالت رئيسية وفد الأطباء الروسي الذي يزور فلسطين ليودميلا غافريلوفا، إن الأطباء الفلسطينيين على مستوى عال من الخبرة في رعاية مرضى فيروس "كورونا"، وهو جانب رئيسي في التعافي، خاصة الموجودين في وحدة العناية المكثفة، ويحتاجون لرعاية جيدة.

وأضافت ان المستشفيات الفلسطينية تحتوي على المعدات الجيدة والجودة العالية، لتدريب العاملين في المجال الطبي.

وتجري مجموعة من الأطباء الروس من جامعة بافلوف الأولى بسانت بطرسبورغ، سلسلة من الاستشارات والندوات والدورات التدريبية في المستشفيات الفلسطينية، للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا".

وقالت غافريلوفا في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إن الوفد زار قسم الأمراض المعدية وفحص المرضى في كل مستشفى، مشيرة إلى أن "الأطباء الفلسطينيين منفتحون للتواصل معنا ويستمعون لما نقوله بانتباه شديد".

واتفق وفد من الأطباء الروس، الذي وصل إلى فلسطين في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بدعوة من وزارة الصحة الفلسطينية، ومساعدة البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله، على إقامة اتصال دائم مع المستشفيات الفلسطينية عبر الإنترنت.

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