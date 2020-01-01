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الشرطة بغزة تُحرر 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة

السبت 28 نوفمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حرّرت الشرطة بغزة 464 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجول، خلال 48 ساعة الماضية.

وتأتي تلك المخالفات ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وفي تفصيل المهام، حررت إدارة شرطة المرور 368 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، و 96 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

كما احتجزت شرطة المرور 24 مركبة تكررت مخالفتها لقرار حظر التجوال المسائي.

 

#إجراءات السلامة #الشرطة

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