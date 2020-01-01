  1. الرئيسية
  2. صحة

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

السبت 28 نوفمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا



الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد فيبرس الأوغندي بث مباشر في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021.

مباراة الهلال السوداني مباشر اليوم ضد فيبرس بطل أوغندا تنقل على قناة نادي فايبرز على النايل سات ومنصاتها في موقع يوتيوب وفيسبوك، للمشاهدين في السودان وجميع أنحاء العالم.

ويكون موعد مباراة الهلال وفايبرز في البطولة الأفريقية عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السودان ومصر وفلسطين والأردن وسوريا وليبيا، الرابعة وفق وقت السعودية والبحرين والكويت.

رابط مباراة الهلال السوداني اضغط هنا (يتم هنا تفعيله مع بداية المباراة)

وتضمنت تشكيلة الهلال السوداني لهذه المباراة المهمة، علي عبدالله أبو عشرين، المسؤال ميرغني، محمد واتارا، الطيب عبد الرازق، فارس عبدالله، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله.

كما جاء ضمن التشكيل الأساسي للهلال الأزرق، نزار حامد، عبد مقدم، وليد الشعلة، فيني بونجوجا، تحت قيادة المدير الفني المخضرم زوران مانولوفيتش الساعي إلى بدء مشوار جيد مع الفريق.

وبدأ الهلال مواجهاته في المسابقة الأفريقية الأقوى، بعد ساعات قليلة من نهاية النسخة الماضية للبطولة التي توّج فريق النادي الأهلي المصري بلقبها على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وتجري مباراة الهلال السوداني وفيبرس بالتزامن مع عدة لقاءات في أبطال أفريقيا، منها الأهلي بنغازي الليبي ضد ميكيل كينيما الإثيوبي، كوستا دور سول أمام نغازي بلاتينيوم الزمبابوي.

#الهلال السوداني #فيبرس #دوري أبطال أفريقيا #أفريقيا #القنوات الناقلة #مباشر #مباراة الهلال السوداني #الهلال #الهلال السوداني مباشر #بث مباشر #مباراة الهلال مباشر #السودان

الأكثر قراءة اليوم

يوم سعيد في حياة اسرائيل .. من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة

شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

ليبرمان مهاجما غانتس ونتنياهو: “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا.. يصل بعضها حتى الخضيرة"

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

وزيرة الصحة : 15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا و984 حالة تعافٍ

وكيل وزارة التنمية يكشف عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية

نتنياهو

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها