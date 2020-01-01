مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفيبرس الأوغندي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد فيبرس الأوغندي بث مباشر في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021.

مباراة الهلال السوداني مباشر اليوم ضد فيبرس بطل أوغندا تنقل على قناة نادي فايبرز على النايل سات ومنصاتها في موقع يوتيوب وفيسبوك، للمشاهدين في السودان وجميع أنحاء العالم.

ويكون موعد مباراة الهلال وفايبرز في البطولة الأفريقية عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السودان ومصر وفلسطين والأردن وسوريا وليبيا، الرابعة وفق وقت السعودية والبحرين والكويت.

رابط مباراة الهلال السوداني اضغط هنا (يتم هنا تفعيله مع بداية المباراة)

وتضمنت تشكيلة الهلال السوداني لهذه المباراة المهمة، علي عبدالله أبو عشرين، المسؤال ميرغني، محمد واتارا، الطيب عبد الرازق، فارس عبدالله، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله.

كما جاء ضمن التشكيل الأساسي للهلال الأزرق، نزار حامد، عبد مقدم، وليد الشعلة، فيني بونجوجا، تحت قيادة المدير الفني المخضرم زوران مانولوفيتش الساعي إلى بدء مشوار جيد مع الفريق.

وبدأ الهلال مواجهاته في المسابقة الأفريقية الأقوى، بعد ساعات قليلة من نهاية النسخة الماضية للبطولة التي توّج فريق النادي الأهلي المصري بلقبها على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وتجري مباراة الهلال السوداني وفيبرس بالتزامن مع عدة لقاءات في أبطال أفريقيا، منها الأهلي بنغازي الليبي ضد ميكيل كينيما الإثيوبي، كوستا دور سول أمام نغازي بلاتينيوم الزمبابوي.