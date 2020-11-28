مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض... صور وفيديو

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".
باشر مدني #الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي )تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة. pic.twitter.com/miBVZcahA7— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2020
وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.
وفاة شخص وإصابة 6 أخرين إثر حادِث #تسرب_غاز في مطعم بحي #المونسية (فيديو وصور)https://t.co/nUSO9Ekf76 pic.twitter.com/Q2yS4AqXMs— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) November 28, 2020
وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.
انفجار غاز مطعم كبسات #الرياض_الان #انفجار_المونسية pic.twitter.com/NVaUihptEO— ابولولو الشهري (@abololo2008) November 28, 2020
ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.