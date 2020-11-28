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مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض... صور وفيديو

السبت 28 نوفمبر 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض... صور وفيديو



الرياض/سما/

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".


وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.


وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.


ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.

#انفجار مطعم #الرياض #تسرب غاز #حي المونسية

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