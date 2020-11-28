مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض... صور وفيديو

الرياض/سما/

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".

باشر مدني #الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي )تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة. pic.twitter.com/miBVZcahA7 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2020



وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.



وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.



ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.