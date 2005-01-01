وزارة المالية توضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة بغزة

رام الله / سما /

نفت وزارة المالية ، صحة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رواتب ونسب الصرف لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية على صفحتها على الفيسبوك توضيحاً ، "أن كل التصريحات المتداولة مضللة وغير دقيقة" .

ونوهت : بأن اي تصريحات أو بيانات تخص الوزارة او الوضع المالي أو الرواتب يتم نشرها على صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك أو موقع الوزارة الرسمي .

وكانت هناك أخبار تناقلت في الآونة الاخيرة ، إن رواتب موظفي المحافظات الجنوبية، لن تشهد أي تحسن، ونسبة الصرف ستكون كما الأشهر الماضية 70%.، كما لا يوجد حلول عملية لموظفي 2005، وهناك لجنة شُكلت ولم تنتهِ من عملها حتى اللحظة، كما أنه لا قرار من رئيس الوزراء، ووزير المالية، بوقف ملف التقاعد المالي والإداري لموظفي قطاع غزة.





