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15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين

السبت 28 نوفمبر 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 15 حالة وفاة، و1461 إصابة جديدة بكورونا، و984 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، انه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم (1)، والخليل (1)، وجنين (4)، وطولكرم (1)، ونابلس (3)، وقلقيلية (1)" و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (108)، جنين (68)، نابلس (58)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (107)، طوباس (1)، سلفيت (28)، بيت لحم (313)، قطاع غزة (280).

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (72)، نابلس (135)، بيت لحم (70)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (72)، جنين (97)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (39)، طولكرم (61)، طوباس (44)، ضواحي القدس (17)، قطاع غزة (827).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8-24 ساعة من إجراء الفحص.

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