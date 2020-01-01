إصابة مدرب منتخب الجزائر بفيروس كورونا

وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية، يوم أمس الجمعة، بإصابة مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، بفيروس كورونا المستجد ليتم إخضاعه للحجر الصحي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر موقع "النهار" الإخباري أن المدرب الجزائري جمال بلماضي أدخل إلى المستشفى بعد ظهور عوارض الفيروس، حيث تم إخضاعه لفحص الكشف عن الفيروس وتبين أنه إيجابي.

وأشارت المصادر أن بلماضي وضع في الحجر الصحي في مستشفى بالعاصمة القطرية الدوحة وسيخرج بعد تماثله للشفاء بصفة نهائية.

ولفتت المصادر إلى أن الإصابة بالفيروس ظهرت على المدرب بلماضي مباشرة بعد عودته مع المنتخب الجزائري من زيمبابوي.