رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم السبت، إصابات بالرصاص والاختناق في صفوف المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية.

كما تناولت تسجيل 9 وفيات و1936 إصابة بـ"كورونا" في محافظات الوطن، واستمرار الاغلاق الشامل في الضفة لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

9 وفيات و1936 إصابة بـ"كورونا" واستمرار الاغلاق الشامل اليوم

وفاة و63 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

المالكي يعرب عن جاهزية فلسطين للتعاطي مع أية موشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية، ويطالب الإتحاد من أجل المتوسط بمبادرة فعلية للتعاطي بإيجابية أكثر مع القضية الفلسطينية.

الرئيس يهاتف السفير الهرفي معزيا بوفاة زوجته.

إصابات بالرصاص والإختناق خلال قمع لاحتلال مسيرات سلمية بالضفة.

مستوطنون يقطعون أشجارا ويدمرون غرف زراعية في ترمسعيا.

زيارة بومبيو إلى مرتفعات الجولان المحتلة تتحدث عن إستصغار واشنطن للقانون الدولي.

روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات.

هيئة الأسرى تمدد إغلاق مقرها الرئيسي حتى الأول من الشهر المقبل بسبب كورونا.

اغتيال عالم نووي قرب طهران وايران تتهم إسرائيل وتتوعد بالإنتقام.

هيئة الأسرى تمدد إغلاق مقرها الرئيسي حتى الأول من الشهر المقبل بسبب كورونا.

"الأيام":

إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع الإحتلال مسيرات شعبية احتجاجية.

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين بينهم أسرى محررون.

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم مضايقات الاحتلال ومنع سكان الضفة.

عمليات الهدم الأعلى منذ العام 2009.. الامم المتحدة: هدم أو مصادرة 129 مبنى وتهجير 100 شخص خلال الشهر الجاري.

روسيا تؤكد موقفها من عدم شرعية المستوطنات.

الوباء: 9 وفيات ورصد 1936 إصابة جديدة بينها 922 في القطاع و190 في محافظة نابلس.

الأردن 61 وفاة و4580 إصابة كورونا جديدة.

إسرائيل: 5 وفيات و1071 إصابة جديدة ب كورونا وفرض الإغلاق على يافة الناصرة وأم الفحم.

ترمب يخطو خطوة إضافية نحو الإقرار بهزيمته" رغم الإقرار بعمليات التزوير الواسعة.

تقرير أممي يكشف عن التحديدات التي قد تواجه بايدن في الشرق الأوسط.

" القدس":

إصابة 14 مواطنا برصاص الاحتلال خلال مسيرات ضد الاستيطان في قلقيلية ونابلس ورام الله.

مخطط لبناء 1500 وحدة سكنية في مستعمرة جبل أبو غنيم وتوسيعها ب 4000 وحدة باتجاه "رمات راحيل".

موسكو : المستوطنات غير شرعية وواشنطن تستصغر القانون الدولي.

وسائل إعلام أمريكية: القضية الفلسطينية وإسرائيل ضمن التحديات التي تواجه بايدن.

المبعوث الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط: بايدن قد يتخلى عن صفقة ترامب لصالح حل الدولتين كأساس قانوني دولي.

منظومة في "الشاباك" تجمع معلومات عن جميع الفلسطينيين والإسرائيليين.

اغتيال العالم النووي الإيراني البارز فخري زادة طهران تتهم إسرائيل ومسؤولو استخبارات أميركيون يؤكدون ضلوعها.

1,446,433 وفاة وأكثر من 61 مليون إصابة بكورونا عالميا.