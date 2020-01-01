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أردوغان: علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا

السبت 28 نوفمبر 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا



وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم"، مشددا على أنها "شرف الأمة الإسلامية".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي لتنحية خلافاته جانبا لمواجهة الاعتداءات على مقدساته.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية.

وقال أردوغان “إلى جانب كورونا واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشارا”.

وأضاف “تابعنا جميعا الإساءات إلى نبينا الكريم مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا، الإساءة إلى مقدسات الآخرين لا تمت بصلة لهذه الحرية”.

وتابع مخاطبا العالم الإسلامي: “فلنضع جميعا خلافاتنا جانبا ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا”.

وأردف “علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا فهي شرف الأمة الإسلامية”.

#رجب وطيب وأردوغان #القدس #الأمة الاسلامية

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