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بدء تسيير رحلات طيران لتوريد لقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا إلى العالم

السبت 28 نوفمبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تسيير رحلات طيران لتوريد لقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا إلى العالم



وكالات

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت يوم أمس الجمعة، بتسيير رحلات طيران مستأجرة لنقل شحنات لقاح شركة "فايزر" الأمريكية ضد كورونا.


وتأتي هذه الرحلات قبل برنامج التلقيح الشامل المتوقع أن يبدأ في أواخر ديسمبر، حيث أشارت الصحيفة إلى أن "يونايتد إيرلاينز" تعتزم القيام برحلات شحن جوية بين العاصمة البلجيكية بروكسل، ومطار أوهير في شيكاغو، لدعم توزيع اللقاح، حسب ما أفادت الصحيفة.

ولفتت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن الرحلات الجوية تعتبر الخطوة الأولى في مراحل التوريد والتوزيع العالمية، والتي يتم إعدادها لبدء العمل عندما تتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين.

وأوضحت أن شركة الطيران الأمريكية حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران الفيدرالية للطيران بكميات متزايدة من الجليد الجاف، الذي يعتبر أساسيا في نقل اللقاح الذي يجب تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.

كما تخطط شركة "فايزر" لعشرات رحلات الشحن الجوية، ومئات عمليات الشحن البرية بمجرد الحصول على الموافقة بشأن اللقاح من قبل السلطات الأمريكية المختصة، حيث سيتم إنتاج جرعات اللقاح لأوروبا في مواقع مملوكة لشركة" بيونتيك"، الشريك الألماني لشركة "فايزر"، وكذلك في موقع لـ"فايزر" في بلجيكا، وسيتم إنتاجه في الولايات المتحدة في "ميشيغان"، في مصنع كالامازو، وفقا للصحيفة البريطانية.

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