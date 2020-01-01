الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ، اليوم السبت ، عن عدد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا في قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي ، عن تسجيل 4 حالات وفاة ليرفع أعداد الوفيات منذ بداية الفيروس لـ90 حالة ، وتسجيل ( 827 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2926 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي عدد اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 334 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة "109" حالة.

وبينت انه تم تسجيل تعافي لـ280 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبشان اجمالي الاصابات ، أوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 19160 اصابة

والحالات النشطة 8536 حالة ، زاجمالي المتعافين 10534 حالة .