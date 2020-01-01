  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"109" حالة خطيرة

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 28 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ، اليوم السبت ، عن عدد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا في قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي ، عن تسجيل 4 حالات وفاة ليرفع أعداد الوفيات منذ بداية الفيروس لـ90 حالة ، وتسجيل ( 827 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2926 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي عدد اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 334 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة "109" حالة.

وبينت انه تم تسجيل تعافي لـ280 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبشان اجمالي الاصابات ، أوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 19160 اصابة

والحالات النشطة 8536 حالة  ، زاجمالي المتعافين 10534 حالة .

 

#كورونا #فايروس كورونا #الصحة #الصحة بغزة #وفيات كورونا #وزارة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

يوم سعيد في حياة اسرائيل .. من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة

ليبرمان مهاجما غانتس ونتنياهو: “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا.. يصل بعضها حتى الخضيرة"

الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

مصادر استخباراتيّة: إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الايراني البارز، محسن فخري زادة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

عباس

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة

موقع امريكي: الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي على رأس التحديات التي قد تواجه بايدن