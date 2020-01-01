الصحة بغزة: هناك زيادة في نسبة مصابي الطواقم الطبية المتعاملة مع مصابي كورونا

غزة / سما /

أكد رئيس لجنة العزل المنزلي في وزارة الصحة بغزة معتصم سعيد صلاح ، اليوم السبت، أنّ قطاع غزة أصبح يمر في منعطف خطير وبدأنا نسجل أعداد اصابات كورونا بشكل متزايد.

وقال صلاح في تصريحات إذاعية ، إنّ الأعداد المتزايدة بفايروس كورونا، باتت تضغط على المنظومة الصحية، وهناك ازدياد في نسبة الإصابة بين الطواقم الصحية التي تتعامل مع حالات الاصابات.

وأضاف، أننا ننظر بخطورة بالغة إلى ازدياد عدد الإصابات التي تتردد على المستشفيات خاصة الحالات المتوسطة والحرجة.

وتابع، أنّ عدد المصابين بين أطقم وزارة الصحة بفيروس كورونا بلغ 500 موظف صحة بنسبة 3.5% من المصابين وهذا يشكل عبء كبير على المنظومة الصحية.

وشدد، أننا نتكلم عن 1000 إصابة يوميا ، ولا يمكن لأي منظومة صحية أن تستوعب وملاحقة هذه الأعداد الكبيرة .

وأشار، إلى أنّ استجابة لأعداد المصابين بكورونا الكبيرة التي يتم تسجيلها تم اللجوء والذهاب لعزل المنزلي.