  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روحاني يشكف عن آخر الأعمال التي قام بها العالم النووي الايراني

السبت 28 نوفمبر 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يشكف عن آخر الأعمال التي قام بها العالم النووي الايراني



وكالات

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة السبت عن آخر نشاطات العالم النووي محسن فخري زاده الذي أغتيل أمس في طهران، متوعدا بالرد في الزمان المناسب.

ولفت روحاني إلى أن العالم فخري زاده رسخ وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة تشخيص الفيروس، وعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي لإيران في صناعة المعدات والأدوية لمواجهة الجائحة.

وشدد روحاني على أن إيران سترد على اغتيال فخري زاده في الزمان المناسب، مشددا على أن إيران أكثر ذكاء وحكمة من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.

وقال روحاني: "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".

وشدد الرئيس الإيراني على أن اغتيال العالم النووي الإيراني لن يمر من دون رد، معتبرا أن اغتيال محسن فخري زاده هو نتيجة عجز أعداء إيران في المنطقة وفشلهم في الملفات السياسية.

ولفت روحاني إلى أن اغتيال العالم فخري زاده يثبت أن العدو يعيش حالة توتر خلال الأسابيع المقبلة ويشعر أن الضغوط على إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقال إن "العدو يريد استغلال الأسابيع القليلة المقبلة كي يتمكن من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

 وشدد على أن اغتيال فخري زاده لن يعرقل مسار إيران في المجالات العلمية بل سيؤدي إلى تشديد عزمها، وعلى أعداء إيران أن يدركوا أن  إيران أكثر شجاعة من ألا ترد على جريمة الاغتيال.

#محسن فخري زادة #اغتيال العالم النووي #العالم النووي الايراني #طهران #اغتيال محسن فخري زادة #ايران #فيروس كورونا #حسن روحاني

الأكثر قراءة اليوم

يوم سعيد في حياة اسرائيل .. من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة

ليبرمان مهاجما غانتس ونتنياهو: “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا.. يصل بعضها حتى الخضيرة"

الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

مصادر استخباراتيّة: إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الايراني البارز، محسن فخري زادة

الأخبار الرئيسية

وفيات كورونا

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نتنياهو

تقرير:نتنياهو عاد من نيوم خائبًا..لماذا تراجع بن سلمان؟

مدير السي اي ايه السابق "بريان" : اغتيال زاده عمل اجرامي وانصح طهران بالتريث في ردها

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتحذر من هجوم اميركي اسرائيلي قادم

عباس

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة