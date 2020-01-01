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طقس فلسطين: أجواء باردة وأمطار متفرقة

السبت 28 نوفمبر 2020 06:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء باردة وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

يبقى الجو اليوم باردا نسبياً بوجه عام خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة مع فرصة تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي وهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق. 

وخلال الأيام القليلة القادمة يسود جو مستقر تماماً وتتدنى فرصة الهطول المطري الى الصفر.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، مع فرصة لهطولات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم غد الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم بعد غد الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

أما يوم الثلاثاء فيسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الصباح ومن ثم ترتفع الحرارة نهاراً، لكن حركة الرياح الشرقية النشطة ستعكر الأجواء وتزيد من إحساسنا بالبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية. ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً. وجو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

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