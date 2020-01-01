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مصر تسجل 12 وفاة و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 28 نوفمبر 2020 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 12 وفاة و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة، تسجيل 357 حالة إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في مصر حتى الجمعة إلى 114832، والوفيات إلى 6608.

كما أشار إلى أن 102390 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري أعلن أنه تم تشكيل غرفة أزمات مركزية استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، نافيا إخفاء أعداد الإصابات الحقيقة بالفيروس.

وقال المركز في بيان له: "في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مشددة على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس".

وتابع المركز: "في إطار جهود الدولة للاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا، تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتوافر المستلزمات الطبية، خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية".

#اصابات كورونا في مصر #فيروس كورونا #وفيات كورونا في مصر #خالد مجاهد #وزارة الصحة المصرية

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