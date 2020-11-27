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"فيفا" يهنئ الأهلي بفوز نهائي أفريقيا

السبت 28 نوفمبر 2020 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" يهنئ الأهلي بفوز نهائي أفريقيا



وكالات

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي المصري بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد حسمه مباراة النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال الحساب الرسمي لـ"فيفا" على تويتر: "تقدم السولية .. تعادل شيكابالا .. حسمها أفشة ومبروك للشياطين الحمر".


كما خصص "فيفا" تغريدة لتهنئة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، متمنيا له الشفاء، كما هنأ جميع عناصر النادي الأهلي وجماهيره، قائلا "أصحاب الرقم القياسي تهانينا للنادي الأهلي ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية".


حصد النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة، ​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ، ​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقان من بلد واحد.

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