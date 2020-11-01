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وسائل إعلام تنشر صورا لما تبقى من سيارة اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

السبت 28 نوفمبر 2020 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام تنشر صورا لما تبقى من سيارة اغتيال العالم الإيراني فخري زادة



وكالات

نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة، صورا لما تبقى من المركبة التي انفجرت قرب مركبة العالم الإيراني فخري زادة.

وذكرت وسائل الإعلام أن السيارة من نوع "نيسان" وكانت محملة بالمتفجرات.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".

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