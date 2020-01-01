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"مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال العالم النووي

إيران توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن

السبت 28 نوفمبر 2020 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن



وكالات

وجهت إيران رسالة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن تتحدث فيها عن "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وحذرت إيران في الرسالة من "أي إجراءات متهورة" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة المتبقية من رئاسة دونالد ترامب.

وجاء في الرسالة أن إيران "تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه".

وأوضحت إيران في رسالتها أنها تتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن التنديد بقوة بعملية الاغتيال و"اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الضالعين فيها".


وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لضبط النفس وتفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان له، يوم الجمعة: "اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووي إيراني بالقرب من طهران اليوم. نحن ندعو إلى ضبط النفس وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

يذكر أن العالم محسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، اغتيل في إيران يوم الجمعة.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم الإيراني، وتوعدت بالانتقام من مرتكبي عملية الاغتيال.

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