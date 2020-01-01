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وول ستريت جورنال: الانتخابات الأمريكية أخرت التطبيع المحتمل بين اسرائيل والسعودية

السبت 28 نوفمبر 2020 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: الانتخابات الأمريكية أخرت التطبيع المحتمل بين اسرائيل والسعودية



وكالات

ذكرت  صحيفة وول ستريت جورونال على لسان مسؤولون سعوديون  "إن الانتخابات الأمريكية أخرت التطبيع المحتمل مع إسرائيل".

 في وقت سابق من هذا الأسبوع ،خلال رحلة سرية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في التوصل إلى اتفاق تطبيع بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة ،

وذكرت الصحيفة يوم الجمعة  أن الأمير بن سلمان يفضل حفظ مثل هذا الإعلان للمساعدة في إقامة علاقات مع الإدارة الأمريكية القادمة
 

وأضافت الصحيفة  : " إن الأمير سيكون مترددًا في الإعلان عن مثل هذه الصفقة أثناء إدارة منتهية ولايتها ، بينما  يمكنه استخدام مثل هذه الصفقة لاحقًا لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات مع الرئيس المنتخب جو بايدن ، الذي يقال إن بن سلمان حريص على بدء بناء العلاقات معه.

#وول ستريت جورنال #السعودية #التطبيع مع اسرائيل #بنيامين نتنياهو #مايك بومبيو #جو بايدن #الادارة الامريكية

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