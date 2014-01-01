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الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة ‎

السبت 28 نوفمبر 2020 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة ‎



رام الله /سما/

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، جولة خارجية، هي الأولى من نوعها خلال العام الحالي، تشمل الأردن ومصر.

وقال مصدر فلسطيني للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن عباس سيلتقي خلال جولته بالعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ذات المصدر، أن جدول أعمال الجولة يشمل "المصالحة الفلسطينية ومناقشة الترتيبات (السياسية) مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والوضع الإقليمي والدولي".

ونفى أن تكون عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ عام 2014، على جدول أعمال الجولة.​​​​​​​

ولم يذكر المصدر تفاصيل حول مدة الجولة وأي البلدين سيكون وجهتها الأولى، كما لم يصدر إعلان رسمي بخصوصها حتى ساعة نشر الخبر.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أبدى الرئيس الفلسطيني، استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة جو بايدن من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويقاطع الفلسطينيون إدارة دونالد ترامب منذ اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، طالب عباس، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، مطلع 2021، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 16 و17 نوفمبر الحالي، عُقدت في القاهرة لقاءات بين وفدين من حركتي "فتح" و"حماس"، ضمن إطار بحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام، دون تحقيق اختراق حقيقي.

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