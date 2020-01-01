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الأمم المتحدة: ندعو لضبط النفس وتفادي التصعيد بعد اغتيال العالم الإيراني

الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: ندعو لضبط النفس وتفادي التصعيد بعد اغتيال العالم الإيراني



وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف لضبط النفس وتفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان له، يوم الجمعة: "اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووي إيراني بالقرب من طهران اليوم. نحن ندعو إلى ضبط النفس وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".


يذكر أن العالم محسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، اغتيل في إيران يوم الجمعة.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم الإيراني، وتوعدت بالانتقام من مرتكبي عملية الاغتيال.

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