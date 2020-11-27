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تركي آل الشيخ وإليسا يعلقان على فوز الأهلي بكأس أبطال أفريقيا

الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ وإليسا يعلقان على فوز الأهلي بكأس أبطال أفريقيا



وكالات

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، والفنانة اللبنانية، إليسا، على فوز النادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، اليوم الجمعة.

وعبر آل الشيخ عن سعادته بفوز الأهلي، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " مبرووووررروك الاهلي التاسعه".

كما شارك تركي آل الشيخ صورة تجمعه برئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

أما الفنانة اللبنانية إليسا، فغردت عبر "تويتر" عقب انطلاق صافرة حكم المباراة: "الأهلي حديد، ألف مبروك مصر أم الدنيا".


وكانت إليسا عبرت عن انتمائها الكروي للنادي الأهلي المصري قبل مباراة اليوم الجمعة، وطلبت من مشجعي نادي الزمالك ألا يغضبوا منها، ولكن أشارت إلى أن "القلب وما يريد" بحسب تعبيرها.


و​حصد النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.

#تركي آل الشيخ #كأس أبطال افريقيا #اليسا #النادي الأهلي المصري #تويتر #محمود الخطيب

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