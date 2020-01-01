ليبرمان مهاجما غانتس ونتنياهو: “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا.. يصل بعضها حتى الخضيرة"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إن حماس طورت أسلحة بما في ذلك صواريخ كروز وذخائر عنقودية، وأضاف "حماس تطور صواريخ كروز وقنابل عنقودية وطائرات بدون طيار مزودة بمحركات نفاثة."

وأشار ليبرمان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، "يخفون الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية"، مضيفا أن “قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى منطقة الخضيرة"

وتساءل ليبرمان: "هل تعلم ماذا يعني لسكان إسرائيل إذا نشب نزاع لا سمح الله؟". وأكد" لو كنت مكانك لدعوت كل رؤساء المجالس الإقليمية للتجمعات الحدودية في غزة للاجتماع مع وزير الأمن، ليشرح ما يحدث".

ولفت ليبرمان إلى أن "الحكومة تسرب معلومات تحتاجها في ألاعيبها الداخلية وتخفي معلومات أخرى"، معتبرا ذلك "عملا غير مسؤول ولا يطاق".

وكان ليبرمان قد حذر في سبتمر/أيلول المنصرم، من أن القدرات العسكرية لحماس ستعادل قريبا قدرات حزب الله إذا واصلت إسرائيل "استرضاء الإرهابيين" في قطاع غزة، مضيفا أن "معدل توسع أنشطتها ينذر بالخطر. "