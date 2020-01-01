الولايات المتحدة: وصلت المبيعات عبر الإنترنت في يوم عيد الشكر إلى 5.1 مليار دولار

وكالات

تحول المستهلكون الأمريكيون إلى التسوق عبر الإنترنت في يوم عيد الشكر لهذا العام عندما وصلت المبيعات عبر الإنترنت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.1 مليار دولار ، وفقًا لبيانات Adobe Analytics يوم الجمعة.

بسبب فيروس كورونا ، والقيود المفروضة على العديد من الولايات ، وإجراءات الحجر الصحي الذاتي ، فضل الملايين من الأمريكيين التسوق عبر الإنترنت في العطلات ، بدلاً من التوجه إلى المتاجر ، حيث تستعد البلاد للحصول على لقاح في أوائل ديسمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق على تويتر إن توزيع لقاح COVID-19 في بلاده سيبدأ "الأسبوع المقبل والأسبوع التالي" للعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن.

قالت شركة Adobe إن إنفاق المستهلكين زاد بنسبة 21.4٪ في يوم عيد الشكر لهذا العام ، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام الماضي ، بينما تمت نصف عمليات الشراء عبر الإنترنت تقريبًا باستخدام الهواتف الذكية يوم الخميس.

تسلا تصبح سادس أكبر شركة أمريكية

كما أدى الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى تفاؤل سوق الأسهم الأمريكية ، حيث وصل اثنان من المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة ، بعد أن سجل مؤشر داو جونز 30 ألف نقطة قياسية يوم الثلاثاء.

في الجرس الأخير لجلسة الجمعة الأقصر بسبب عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر ، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪ لينهي اليوم عند أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 3638 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9٪ ليغلق أيضًا عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12205 نقطة مع قفز أسهم التكنولوجيا مثل Zoom بنسبة 6.2٪.

وشهدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla مرة أخرى وصول سعر سهمها إلى مستوى قياسي جديد بلغ 598 دولارًا للسهم قبل أن ينهي اليوم 585 دولارًا للسهم مع مكاسب يومية بنسبة 2 ٪.

وبهذه النتيجة ، أصبحت تسلا سادس أكبر شركة أمريكية على أساس القيمة برأسمال سوقي قدره 555 مليار دولار يوم الجمعة ، متجاوزة بذلك قطب الأعمال وارن بافيت بيركشاير هاثاواي الذي تبلغ قيمته السوقية 542.4 مليار دولار.