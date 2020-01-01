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الاوقاف بغزة تصدر بيانا مهما بشأن أداء صلوات الجنازة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف بغزة تصدر بيانا مهما بشأن أداء صلوات الجنازة



غزة / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة

وطالبت الأوقاف في بيان صحفي، المواطنين بالإسراع بدفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وإقامة صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.

وأكدت على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.

وشددت الأوقاف على أنها ستتعامل بشدة مع جميع المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة.

ونوهت إلى أنه سيتم إغلاق المساجد غير الملتزمة ويتحمل المستهترين المسئولية الشرعية وإثم إغلاق المسجد.

#غزة #وزارة الاوقاف #صلوات الجنازة #فيروس كورونا

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