ترامب: بايدن لا يمكنه دخول البيت الأبيض إلا بهذه الطريقة

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن هناك طريقة واحدة لدخول مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم: "لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ 80 مليون صوت لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية".

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!