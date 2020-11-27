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ترامب: بايدن لا يمكنه دخول البيت الأبيض إلا بهذه الطريقة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: بايدن لا يمكنه دخول البيت الأبيض إلا بهذه الطريقة



واشنطن/سما/

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن هناك طريقة واحدة لدخول مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم: "لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ 80 مليون صوت لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية".


وأضاف ترامب: "عندما ترون ما حدث في دوترويت وأتلانتا وفيلادلفيا وميلووكي، من تزوير هائل لأعداد الناخبين، فإنه يواجه (بايدن) مشكلة كبيرة لا يمكن حلها"، على حد تعبيره.

ووضع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تغريدة ترامب، إشارة بعبارة مقتضبة ولون مميز، جاء فيها "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".
وقال الرئيس الأمريكي، في حديث بمناسبة عيد الشكر، قبل أيام، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.

وأضاف ترامب خلال إحاطة إعلامية، يوم الخميس الماضي، عندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حالة صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن، قائلا "بالتأكيد سأفعل ذلك، وأنتم تعرفون ذلك".

يذكر أنه، من المقرر أن يتم تنصيب بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان ترامب قد أكد في أكثر من مناسبة، أن الانتخابات الأمريكية "مزورة" بنسبة 100%.
ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما.

وشكك ترامب في تغريدته في حصول منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددًا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب: "شاهدت للتو جدولة التصويت... لا يمكن أن يكون بايدن حصل على 80 مليون صوت!!! كانت هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%".

#دونالد ترامب #البيت الأبيض #الحزب الديمقراطي #تويتر #تزوير الانتخابات

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