السعودية: نؤكد على حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وموقفنا من قضيتهم ثابت

الرياض /سما/

أكد فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على موقف المملكة الثابت تجاه القطية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أن المملكة تمد أياديها البيضاء للدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام.



في سياق آخر، أشار بن فرحان، إلى أن المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأن "جماعة الحوثيين تقف وراء مشكلات اليمن.



وأفاد وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بأن العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام، معربا عن رفضه لأي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب، مؤكدا أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب، وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة.



وخلال كلمته شدد على أن "مكافحة الإرهاب هي قضية فكرية وأمنية، معربا عن "استنكاره لأي مساس بالرموز الدينية" "RT"