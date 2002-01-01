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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل اليوم ، خمسة أسرى أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم : الأسير أسامة محمد ادريس عبد المعطي اسعيد (43 عامًا) من محافظة الخليل ، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، ودخل عامه ال20 في سجون الاحتلال.

الأسير أمين أحمد جميل شقيرات (44 عامًا) من مدينة بيت لحم ، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين بالإضافة إلى ثلاثة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، بتهمة قتل اثنين من جنود الاحتلال الحراس على الجدار الذي يفصل بين منطقتي السواحرة وجبل المكبر، ودخل عامه ال17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمود محمد محمود عمرو (44 عامًا) من بلدة دورا في الخليل ، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، ودخل عامه ال19 في السجون.

الأسير احمد حسن زلوم (45 عاما) من البلدة القديمة في نابلس، المحكوم بالسجن 22 عاما، ومعتقل منذ عام 2002م ودخل عامه التاسع عشر ،علما انه زلوم عقد قرانه قبل قرابة ٤ سنوات من داخل سجون الاحتلال، رغبةً بالحياة وينهي ايضا السنة الاخيرة في جامعة القدس المفتوحة تخصص اجتماعيات في سجن النقب الصحراوي ، و الأسير محمد عقل يوسف المصري (41 عاماً)، من الطيرة في الداخل ، المحكوم بالسجن 7 أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2016م، ودخل عامه الخامس في السجون.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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