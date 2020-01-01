مصادر استخباراتيّة: إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الايراني البارز، محسن فخري زادة

القدس المحتلة / سما /

نقل موقع "نيويورك تايمز" الأميركيّ عن 3 مصادر استخباراتيّة أن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الايراني البارز، محسن فخري زادة، قرب العاصمة، طهران.

وتابع أنه "من غير الواضح إلى أي مدى كانت الولايات المتحدة على علم بالاغتيال سلفًا".

من جهته، لمّح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لاغتيال فخري زادة، قائلا إنه "لا يستطيع الإعلان عن كل إنجازاته هذا الأسبوع"، بينما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

بدوره، حمل حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها إن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

وذكرت وسائل اعلام ايرانية أن العالم النووي الإيراني هو محسن فخري زادة الذي يعتبر من علماء الصف الأول، موضحة أن اغتياله تم بهجوم انتحاري قام به مسلح قرب طهران

فيما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني

من جهته، قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن مكتب ‎نتنياهو امتنع عن التعليق على تقارير عن هجوم على العالم النووي الإيراني ‎فخري زاده