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ترامب يعيد نشر أخبار في "تويتر" عن اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعيد نشر أخبار في "تويتر" عن اغتيال العالم النووي الإيراني في طهران



واشنطن /سما/

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة، دون التعليق على الموضوع.

وأعاد ترامب في "تويتر" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اغتيال فخري زاده.

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كما أعاد ترامب نشر تغريدة للصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان تنص على أن هذا العالم كان رئيسا لبرنامج إيران العسكري السري وأنه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" على مدى سنين وأن اغتياله يوجه ضربة إلى إيران من الناحية النفسية والمهنية.

وأكدت السلطات الإيرانية اغتيال فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا التابع لوزارة الدفاع، محملة إسرائيل المسؤولية.

#دونالد ترامب #الولايات المتحدة #اغتيال العالم النووي #ايران #محسن فخري زاده #طهران

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