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الإفتاء المصرية تحرم تجسس الزوج والزوجة على هواتف بعضهما البعض

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفتاء المصرية تحرم تجسس الزوج والزوجة على هواتف بعضهما البعض



القاهرة /سما/

قالت دار الإفتاء المصرية إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها، وتجسس الزوج على هاتف زوجته، "حرام شرعا".

وأوضحت الإفتاء بأنه: "ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما، أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر".

واستشهدت الإفتاء على صحة قولها، "بقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا"، كما نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا. ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا".

#دار الإفتاء المصرية #تجسس #مصر

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