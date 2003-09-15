وفاة والدة الأسير نهار السعدي المحكوم مدى الحياة

رام الله /سما/

شيعت جماهير غفيرة في مدينة جنين ،اليوم، المرحومة الحاجه امنه ذياب نهار السعدي التي توفيت بعد صراع مع المرض منذ نحو عام . وقضت الحاجة السعدي سنوات عمرها الاخيرة ، بين أضرحة الشهداء حيث استشهد نجلها القائد في كتائب شهداء الاقصى سامر السعدي بعدما طارده الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى حتى استشهد خلال اشتباك مسلح ، كما رابطت على بوابات السجون منذ اعتقال نجلها القائد في سرايا القدس ، نهار أحمد عبد الله السعدي بتاريخ 15/9/2003 ، ورغم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي والضلوع في عدة عمليات تبنتها كان اخرها عملية العفولة التي نفذتهاالشهيدة هبة ضراغمة ، تعرض للعزل ومنع الزيارات حتى خاض اضرابا عن الطعام للمطالبة برؤية الدته التي واظبت على زيارته حتى نالت منها الامراض وهي تتمنى حريته والفرح بزفافه .

ونعت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير والحركة الاسيرة ومؤسسة مهجة القدس والهيئة القيادي لاسرى الجهاد والاسرى المحررين المناضلة السعدي ، مشيدة بنضالها ومواقفها ودعمها لابنائها ، مقدمة التعازي للاسير نهار وعائلته ، معبرة عن حزنها وتاثرها البالغ لوفاتها قبل أن تعانقه حرا ، وتضرعت لرب العالمين ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .