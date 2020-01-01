ظريف ومستشار خامنئي يتهمان إسرائيل باغتيال العالم النووي.. ومكتب نتنياهو يمتنع عن التعليق!

طهران /سما/

حمل حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها إن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

فيما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني

من جهته، قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن مكتب ‎نتنياهو امتنع عن التعليق على تقارير عن هجوم على العالم النووي الإيراني ‎فخري زاده