يوم سعيد في حياة اسرائيل .. من هو العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زادة؟!

طهران / وكالات /

محسن فخري زادة مهابادي، من مواليد 1961م، هو ضابط إيراني في الحرس الثوري الإيراني وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام الحسين بطهران، ويعتبر من أبرز العلماء النوویین في إيران.

يعد زادة، من أکثر العلماء نفوذاً وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي. وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن زادة هو رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة. وفخري زاده من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية، وكان على لائحة العقوبات الدولية منذ عام 2007؛ لاتهامه بالضلوع في برنامج التسلح النووي والصاروخي. وتحدثت الولايات المتحدة و(إسرائيل) في وقت سابق عن زاده، ودوره في صناعة الرؤوس المتفجرة؛ لكن طهران تنفي ذلك.

ويوصف العالم محسن فخري زاده بأنه رأس "البرنامج النووي الإيراني"، الذي تحاربه الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وتسعيان إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، في حين تؤكد طهران أنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية دون السلاح. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤامرة اغتياله قد فشلت في السنوات الماضیة.

ووصف الإعلام الإسرائيلي عملية إغـتـيال للعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة باليوم السعيد لـ "إسرائيل". وأكد أحد القياديين في الحرس الثوري الإيراني، في تغريده له على "تويتر" نقلتها وكالة "رويترز"، على أن بلاده ستأخذ بالثأر وقال: "سنثأر لقتل العلماء النوويين كما فعلنا في الماضي".

وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي تعليق مثير، قال المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد: تم قتل أبو القنبلة الإيرانية. ومساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن "عناصر إرهابيون استهدفوا رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة".

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية أن محاولات إنقاذ فخري زادة لم تنجح وفارق الحياة قبل قليل. حيث أشارت في وقت سابق: "فخري زادة بحالة حرجة ونقل إلى المستشفى". وقالت وکالة مهر للأنباء الإيرانية: انتهك "الکیان الصهیوني الغاشم" مرة أخری الیوم الجمعة باغتیاله العالم البارز الایراني "محسن فخري زادة" والذي یذکر اسمه من بین الـ500 عالم الابرز في العالم. وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم اغتیال العالم الإیراني محسن فخري زادة في منطقة آبسرد قرب العاصمة الایرانیة قبل بضع ساعات.

