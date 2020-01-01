  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون شمال رام الله

الجمعة 27 نوفمبر 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون شمال رام الله



رام الله /سما/

قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون بقرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الزراعية كاظم الحج، بأن مستوطنين خربوا مزرعتي عنب في المنطقة الشرقية من قرية ترمسعيا وقطعوا واقتلعوا 400 شجرة عنب، كما قطعوا 70 أشجار زيتون، تعود ملكيتها للمواطن نضال ربيع والمواطن راجح أبو السكر.

وذكر أن المستوطنين الذين هاجموا المزرعتين هم أنفسهم من أقاموا بؤرة استيطانية ونصبوا بيوت متنقلة قبل أيام قبالة سهول القرية، وهم من يطردون المزارعين من أراضيهم في المنطقة.
 

#مستوطنون #اشجار زيتون

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 13 و 14

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

فيديو : انتصار السيسي تكشف عن الطعام المفضل للرئيس المصري

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مفاوض إسرائيلي سابق يتساءل: هل سينقذ بايدن حل الدولتين؟

اسرائيل: اتصالات بين الليكود و"كاحول لافان" خلف الكواليس لمنع الانتخابات

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ

مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟