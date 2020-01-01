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الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم مضايقات الاحتلال

الجمعة 27 نوفمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم مضايقات الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

أدى آلاف المواطنين، صلاة الجمعة، في ساحات المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة على بواباته.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين وصلوا للأقصى من مناطق متفرقة من القدس والضفة والداخل المحتل من أجل أداء صلاة الجمعة في الأقصى.

وأشارت إلى أنه منذ ساعات الصباح عملت شرطة الاحتلال على وضع حواجز، في محاولة لمنع المصلين من الوصول للأقصى.

وتواصل سلطات الاحتلال المضايقات بحق المصلين في المسجد الأقصى، وتمنع غير المقدسيين من دخول المسجد للأسبوع الخامس على التوالي بحجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 

#المسجد الاقصى #صلاة الجمعة

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