4 إصابات بالرصاص المعدني إحداها في الرأس خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية /سما/

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في رأسه، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، بينهم شاب (18 عاما) أصيب بعيار معدني في رأسه، أفقده الوعي ونقل إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وأشار شتيوي إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال أثناء قمعهم المسيرة.