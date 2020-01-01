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إخطار بإزالة خزان مياه في جيوس شمال قلقيلية

الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخطار بإزالة خزان مياه في جيوس شمال قلقيلية



قلقيلية /سما/

 أصدر ما يسمى بضابط الآثار في الإدارة المدنية إخطاراً بإزالة خزان مياه من الحديد المصفح في منطقة" يوبك" شرق الجدار العنصري في بلدة عزون شمال قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ "الاحتلال يحاول إزالة المنشآت الزراعية في منطقة يوبك القريبة من مستوطنة "كوخاف يائير" داخل أراضي 48، حتى تكون في المستقبل مكاناً لتوسعة المستوطنة"، مضيفاً، "في السابق حاول مستوطنون نصب كرفانات للاستيطان في المنطقة وتصدى لها أصحاب الأراضي في المنطقة ".

ووضح أن الإدارة المدنية بذريعة وجود آثار في المنطقة تحارب أي استثمار للمزارعين، لافتاً إلى أنه قبل أيام تم إخطار صاحب دفيئة زراعية لإزالتها.

#اسرائيل #اخطار هدم

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