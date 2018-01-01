العطاري: ترتيبات لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال إلى الصين لتعزيز التعاون التجاري

رام الله /سما/

أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة رام الله والبيرة عبدالغني العطاري اليوم الجمعة، عن ترتيبات لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الصين لتعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم الصينيين.

وقال العطاري في حديث للإذاعة الرسمية، إن الوفد سيضم أكثر من 250 رجل أعمال وتاجراً من كافة محافظات الضفة الغربية.

وأوضح العطاري أن الزيارة يتم إنهاء الترتيبات الأخيرة لها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية وسفارة فلسطين لدى الصين.

وأكد أهمية الزيارة في ظل تنامي الحركة التجارية النشطة للاستيراد من الصين إلى الأسواق الفلسطينية وستتضمن توقيع اتفاقيات جديدة بين شركات فلسطينية وصينية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لزيارة وفد رجال الأعمال هي البحث في توسيع الاستيراد المباشر من الصين وفتح المزيد من الآفاق للاستيراد والتعاون أمام الشركات الفلسطينية مع الشركات الصينية.

وذكر أنه تم الاتفاق على استئجار طائرة خاصة لإتمام رحلة وفد رجال الأعمال بشكل مباشر من الأردن إلى الصين وذلك قبل نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وأفاد العطاري بأن الموعد المقترح لرحلة وفد رجال الأعمال هو العاشر من الشهر المقبل ما لم تطرأ تطورات جديدة بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويقدر حجم الاستيراد الفلسطيني من الصين بأكثر من 450 مليون دولار سنوياً بحسب بيانات التجارة الخارجية لعام 2018 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.