  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 3 مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق شرق رام الله

الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق شرق رام الله



رام الله /سما/

أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال لمسيرتين سلميتين في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك، والمدخل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله.

وأفاد شهود عيان للوكالة الرسمية بأن عشرات المواطنين تجمعوا وسط قرية كفر مالك، وتوجهوا إلى أراضي عين سامية المهددة بالاستيلاء لإقامة بؤرة استيطانية، إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

#اصابات #مواجهات #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 13 و 14

فيديو : انتصار السيسي تكشف عن الطعام المفضل للرئيس المصري

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ

مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟

الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل