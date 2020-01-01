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الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها



سما /وكالات/

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن طرح لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وأضاف مايك رايان في تصريحات لتلفزيون "آر تي إي" الأيرلندي نقلتها "رويترز": "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها.. أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

وتابع:اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى (منحنى الإصابات) حقا وتجنب العزل العام وتحقيق السيطرة التدريجية على المرض.

وأردف المسؤول الطبي الدولي: "علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم التجمعات العائلية في احتفالات عيد الميلاد".

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا، عالميا، 60 مليون شخصا، وتقترب الوفيات من 1.5 مليون حالة، خلال ما يقرب من 11 شهرا من ظهور المرض لأول مرة في الصين.

في حصيلة يومية من الوفيات هي الأعلى في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، سجلت الولايات المتحدة، يوم أمس، أكثر من 2400 وفاة خلال 24 ساعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ونحو 200 ألف إصابة جديدة. تعد أمريكا أكثر الدول تضررا من الجائحة.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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