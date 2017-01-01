  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 7 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس



نابلس /سما/

أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي انطلق نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء في القرية، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني دعت المواطنين إلى أوسع مشاركة في المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم واعتقلت ثلاثة مواطنين.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات #مسيرة بيت دجن

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 13 و 14

فيديو : انتصار السيسي تكشف عن الطعام المفضل للرئيس المصري

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ

مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟

الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل