استطلاع معاريف: الليكود يتفوق على "يمينا" بست مقاعد

القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الإستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، تفوق حزب الليكود على تحالف يمينا المتطرف بـ6 مقاعد، في حال جرت انتخابات جديدة.



وبحسب نتائج الإستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف.



ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 19 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، أما "كحول لفان"، فسيحصل على 9 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد.



وأشارت نتائج الإستطلاع، الى أن 35% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أنه يجب تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، فيما عارض 31% منهم ذلك.