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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية

الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الاتحاد والقادسية مباشر تبث من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية هذه الليلة على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

وأفادت القناة بأنه سيتم نقل جانب من الاستيديو التحليلي قبل بداية مباراة الاتحاد والقادسية عند الساعة 07:40 مساءً بتوقيت السعودية والكويت، 06:40 حسب وقت مصر وفلسطين.

رابط مباراة الاتحاد والقادسية مباشر

ويسعى الاتحاد لتفادي الأخطاء التي برزت خلال مباراته الودية ضد القادسية قبيل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، حيث خسر أمامه بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وفاز الاتحاد في أخر مباراة رسمية له على خصمه الحالي بهدف دون مقابل أحرزه روماريو ريكاردو دا سيلفا، لكن القادسية تفوق بموقعة الذهاب ثلاثة أهداف نظيفة وسط تألق جميع اللاعبين.

ويملك الاتحاد ست نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام الاتفاق، في حين يحتل القادسية الترتيب التاسع في جدول الدوري السعودي بالتساوي مع الباطن، علما أن الفوارق ليست كبيرة.

ويستعد القادسية للعب ضد الشباب في الجولة السابعة ثم العين والهلال والاتفاق، في حين يلاقي الاتحاد الشباب أيضا لكن في بطولة كأس محمد السادس لأندية العرب الأبطال النسخة الجديدة.

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