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وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ

الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، ان حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات بيت لحم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، طولكرم (1)، قطاع غزة (2).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (137)، نابلس (190)، بيت لحم (106)، قلقيلية (57)، رام الله والبيرة (122)، جنين (135)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (60)، طولكرم (86)، طوباس (75)، ضواحي القدس (32)، قطاع غزة (922) مشيرة إلى أنه تم إجراء 7717 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (97)، جنين (50)، نابلس (129)، طولكرم (40)، رام الله والبيرة (83)، طوباس (10)، قلقيلية (15)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (17)، قطاع غزة (270).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #وزارة الصحة #فلسطين

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