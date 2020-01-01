  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

الجمعة 27 نوفمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)



القدس المحتلة / سما /

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة صور لكويتيين قاموا بترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى في فلسطين.

وأظهرت إحدى الصور عنوان منزل المواطن الكويتي، عوض الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن المحتلة، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد مغردون بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

#الكويت #ترقيم منازل #الاقصى #القدس #فلسطين
1
2
3

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الحلقة 13 و 14

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

تقرير اسرائيلي: اختلافات بين موقف إدارة بايدن وموقف إسرائيل في عدد من القضايا..

في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و719 حالة تعافٍ

مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة و 922 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 270 حالة

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟

الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية