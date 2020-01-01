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مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يؤكد : لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة



القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر إسرائيلي للقناة 12 أنه لن يتم إحراز أي تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طالما الملك سلمان بن عبد العزيز في السلطة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا "اجتماعا حميما للغاية" في المملكة العربية السعودية يوم الأحد.

ومع ذلك ، فإن "إسرائيل تتفهم أنه لن يكون هناك انفراج في العلاقات مع السعوديين في المستقبل القريب، لأن الملك سلمان يتخذ موقفا معاكسا تماما لنجله محمد بن سلمان، بشأن مسألة التطبيع مع إسرائيل".

وأكد أنه "لن يحصل أي تقدم في العلاقات إلا بعد رحيل الملك سلمان. إلا أن التعاون ضد العدو المشترك إيران سيزداد، وكذلك التجارة الثنائية بين البلدين".

وقال المسؤول أيضا إن الرحلات الجوية لشركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "العال" لن تحلق فوق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

 المصدر: "Times Of Israel"

#نتنياهو #ولي العهد السعودي #الملك سلمان #اسرائيل #السعودية #التطبيع مع اسرائيل

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